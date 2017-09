Carnival Row: Cara Delevingne entra a far parte del cast della serie Amazon

L'attricefarà parte del cast della serie, accanto a. La prima stagione, composta da otto episodi, sarà scritta e prodotta dae alla regia ci sarà

Lo show sarà ambientato in una città neo-vittoriana in cui creature mitologiche in fuga dalla loro patria in guerra si sono riunite per ritrovare la pace. Ma qui si scontreranno coi i cittadini della città. Delevingne interpreterà Vignette Stonemoss, una fata costretta a lasciare la sua casa e cercare un santuario a Burgue, dove non solo dovrà combattere il pregiudizio degli umani contro il suo genere, ma anche con i segreti che l'hanno seguita in questa nuova terra.

Le riprese della serie Carnival Row inizieranno nell'autunno del 2018 per la messa in onda nel 2019.