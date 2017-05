Castle Rock: André Holland si unisce al cast della serie di Stephen King

, noto per il film premio Oscar, è stato scelto come protagonista nello showtargatoe creato da. La serie di 10 episodi andrà in onda nel mese di febbraio.

Si tratta della prima decisione riguardo al cast e nel complesso della prima notizia concreta sulla serie. Holland sarà Henry, un avvocato che rappresenta i detenuti nel braccio della morte con una "storia unica e complessa legata alla città". Anche se la sua è l'unica notizia di casting fino ad ora, Holland è dotato di un curriculum impressionante. Infatti, è apparso in molti film e progetti televisivi acclamati dalla critica durante la sua carriera, le sue apparizioni televisive includono The Knick, Damages, e American Horror Story: Roanoke. Sul grande schermo, oltre al film premio Oscar Moonlight, ha recitato in Selma e Miracolo a Sant'Anna.

Finora lo show è stato descritto come una serie horror psicologica ambientata nel multiverso di Stephen King. Secondo Hulu: "Castle Rock combina l'ampiezza mitologica e la narrazione intima che caratterizzano le opere più amate di King, tessendo un'epica saga di oscurità e luce, all'interno di poche miglia quadrate nei boschi del Maine. Castle Rock è un originale thriller di suspense, una rilettura mai vista che esplora i temi e i mondi del canone di King, toccando alcune delle sue storie più iconiche e amate." Oltre all'annuncio di carattere legale per quanto riguarda Holland, i dettagli sulla serie sono vaghi.



Hulu ha rilasciato un teaser per la serie in programma per Febbraio. Nella serie saranno presenti i personaggi di alcune delle più famose storie, trasformate in film, di King, come "Le notti di Salem", "Misery" e "Shining" legandosi tra loro con un filo rosso. La fittizia cittadina del Maine di Castle Rock è stata anche la scenografia di molti altri racconti dello scrittore, tra cui "La Zona Morta", "Cujo" e "Il Corpo" (il racconto su cui si basa "Stand by Me - Ricordo di un'estate"). Tutto ciò fa pensare che le molteplici storie andranno ad intrecciarsi l'una con l'altra. Ciò salterebbe fuori anche dal trailer, in più punti Hulu ha usato il termine "multiverso di Stephen King".

I fan dello scrittore si trovano in un grande anno. Oltre a Castle Rock, è stato annunciato anche un altro imminente show, Mr. Mercedes (in onda dal 9 Agosto sulla rete AT&T), e in estate La Torre Nera, seguita da IT in autunno.