Castle Rock: durata e descrizione della serie di Sthephen King e J.J. Abrams

I fan dihanno ricevuto una notizia eccitante qualche giorno fa, quando è stata annunciata, la serie antologica che porterà sui piccoli schermi molti dei personaggi più amati dei suoi scritti. Ora il servizio di streamingfa un nuovo aggiornamento comunicando la durata della prima stagione e la sua descrizione.

Castle Rock sarà incentrata intorno all'immaginaria cittadina del Maine creata da Stephen King, in cui sono ambientate le trame di molti dei suoi libri. La serie sarà sviluppata dalla società di produzione Bad Robot di JJ Abrams e, stando a quanto comunicato dalla rete, la prima stagione, che potrebbe essere l'unica, sarà composta da 10 episodi la cui produzione inizierà entro la fine dell'anno.

Hulu, inoltre, ha rilasciato una descrizione ufficiale: "Una serie psicologico-horror ambientata nel multiverso di Stephen King, Castle Rock combina perfettamente le dimensioni mitologiche e la narrazione dal carattere intimo dei lavori più amati di King, tessendo una saga epica fatta di buio e luce, giocata su un paio di miglia quadrate nei boschi del Maine. L'immaginaria cittadina ha regalato una prominente carriera letteraria al celebre scrittore: Cujo, La Metà Oscura, IT e Needful Things, così come il racconto The Body, sono solo alcuni dei titoli delle storie ambientati a Castle Rock. La serie sarà un misto di suspense e thriller originale unica nel suo genere e realizzerà una rivisitazione che esplorerà i temi e i mondi che compongono l'immaginario di King attraverso alcuni dei suoi racconti più celebri e amati.".