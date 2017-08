Castle Rock: Scott Glenn si unisce al cast della serie di Stephen King

si unisce alla nuova serie targata Hulu, basata sui racconti dell'autore best-seller Stephen King, che si intitola Castle Rock

La notizia l'ha riportata The Hollywood Reporter e dunque Scott Glenn (Marvel’s Daredevil), si unisce al cast che già include Andre Holland, Bill Skarsgård, Melanie Lynskey, Jane Levy e Sissy Spacek.

Glenn interpreterà il ruolo di Alan Pangborn, uno sceriffo in pensione che lavora a Castle Rock durante gli anni più oscuri della sua storia. Questo personaggio è precedentemente apparso in Needful Things e The Dark Half, sempre di King. Ed Harris è stato l'attore che ha interpretato il ruolo nell'adattamento cinematografico.

La cittadina immaginaria di Castle Rock, che si trova nel Maine, è stata già usata da King in numerosi racconti, tra i quali Cujo, The Dark Half, IT e Needful Things, come pure in The Body e in numerosi racconti brevi quali Rita Hayworth e Shawshank Redemption, che contengono riferimenti proprio a Castle Rock.

La serie Castle Rock riunisce al lavoro Hulu, Stephen King, Bad Robot e la Warner Bros. Television, che ha già collaborato alla realizzazione della serie 11.22.63, basata anch'essa su una storia dell'autore.

La serie sarà trasmessa esclusivamente negli Stati uniti su Hulu, mentre spetterà alla Warner Bros. Worldwide Television Distribution la distribuzione globale del prodotto.

Castle Rock è basata su personaggi e situazioni create da Stephen King. Sam Shaw e Dustin Thomason hanno sviluppato il progetto per la televisione e saranno produttori esecutivi con J.J. Abrams, Ben Stephenson e Liz Glotzer. Bad Robot Productions, in associazione con la Warner Bros. Television, è proprietaria dei diritti di utilizzo e distribuzione.