Castle Rock: Stephen King non scriverà nessun episodio, si fida di J.J. Abrams

Lo scrittore di romanzi horror/thriller,, ha dichiarato che non scriverà alcun episodio della nuova serie Hulu,, ma si fida ciecamente del materiale del regista

"Non ho intenzione di scrivere per la serie, ma sono in contatto con J.J. Abrams. Abbiamo parlato di un paio di idee interessanti e so che almeno una delle storie che ha come sfondo Castle Rock apparirà nella serie televisiva. È un po' come spedire i tuoi figli al college: 'ecco quello che ho per te, ti ho cresciuto bene, speriamo che andrai via e non avrai problemi'. A volte vanno via comunque!", ha dichiarato lo scrittore.

Quest'anno molti sono stati gli adattamenti televisivi e cinematografici dei romanzi di King, a partire con la saga della Torre Nera arrivato nelle sale cinematografiche non più di qualche giorno fa, il 10 Agosto, e l'8 Settembre ritroveremo il film IT a terrorizzare le nuove generazioni. Sul piccolo schermo sono arrivati, invece, gli adattamenti di The Mist e Mr. Mercedes, rispettivamente il 23 Giugno e il 10 Agosto. L'ultimo adattamento riguarderà proprio Castle Rock, la serie che sarà incentrata intorno all'immaginaria cittadina del Maine creata da Stephen King, in cui sono ambientate le trame di molti dei suoi libri come Cujo, La Metà Oscura, IT e Il Corpo. Castle Rock sarà composta da dieci episodi e André Holland, Sissy Spacek e Jane Levy, Melanie Lynskey e Bill Skarsgård sono i primi nomi dei membri che faranno parte del cast della serie. Sarà la scelta giusta da parte di King?