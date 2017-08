Castle Rock: Terry O'Quinn si unisce al cast della serie di J.J. Abrams

Abbiamo già vistolavorare concon la serie. Adesso, il duo ritornerà nella serie basata sui romanzi horror iconici dello scrittore

Nella nuova serie targata Hulu, O'Quill interpreterà Dale Lacy, un pilastro della cominità della città di Castle Rock e si unisce agli altri noti membri del cast: André Holland, Scott Glenn, Sissy Spacek, Melanie Lynskey, Jane Levy e Bill Skarsgård - con un cameo dello stesso King.

Castle Rock è uno show horror psicologico ambientato nel multiverso di King che combina le trame e gli avvenimenti delle opere più famose dello scrittore (Cujo, La Metà Oscura, IT e Cose Preziose, così come il racconto The Body), tessendo una saga epica di oscurità e luce, il tutto ambientato in pochi chilometri quadrati nel bosco del Maine. Ricordiamo che l'autore dei libri, Stephen King, ha recentemente dichiarato di non prendere parte alla scrittura di alcun episodio della serie, lasciando tutto nelle mani di J.J. Abrams.