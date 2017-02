Castle Rock: il trailer della nuova serie di Stephen King e J.J. Abrams!

Ancora una volta i celebrici stupiscono con l'annuncio a sorpresa dell'inizio dello sviluppo di un nuovo progetto basato sui romanzi del maestro dell'horror. Da poco, infatti, è arrivato in rete il nuovo trailer per l'esordiente serie che porterà il titolo diche potete vedere, come sempre, in calce alla news.

Con le grandi opere di Stephen King abbiamo imparato a conoscere alcuni degli ambienti dello stato americano del Maine e tra questi, una città ha assunto un posto di particolare importanza nei racconti di King. Stiamo parlando di Castle Rock, a cui l'autore ha fatto riferimento in molti suoi romanzi, tra cui The Dead Zone, Needful Things, It Grows on You e il recente Revival.

Stando alle ultime novità, però, sembra che il tempo di King a Castle Rock non sia ancora finito. JJ Abrams, infatti, sta lavorando con Hulu ad una nuova serie antologica, dal titolo Castle Rock e che utilizzerà come base il materiale originale dei racconti di King.

Abrams, King e Hulu hanno già collaborato una volta per la serie 11.22.63.