CBS All Access ha annunciato tre nuove serie: Strange Angel, No Activity e $1

, il servizio di video digitale a pagamento e di live streaming della, ha annunciato tre nuove aggiunte alla sua lista di programmazione originale:

L'annuncio è stato fatto da Marc DeBevoise, Presidente e Direttore Operativo della CBS Interactive, alla presentazione della Biennale Television Critics Association della CBS. "CBS All Access è dedicata a fornire una programmazione interattiva e di successo ai nostri abbonati e a dare l'opportunità ai creatori di creare contenuti di livello mondiale e di trovare nuovi modi creativi per raccontare storie", ha dichiarato DeBevoise. "Strange Angel sarà la nostra prima serie basata su una storia vera, No Activity è la nostra prima serie di comedy e $1 è un thriller innovativo. CBS All Access ha generato nella sua prima stagione di programmazione 'The Good Fight' e la prossima serie 'Star Trek: Discovery'."