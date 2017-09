Cersei contro Daenerys: cos'ha pensato la regina durante l'incontro a Dragonpit?

Se avete visto il settimo e ultimo episodio di Game of Thrones, certamente avrete apprezzato la particolare "riunione di condominio" a Dragonpit. Ma cosa sarà passato in mente a Cersei in quella situazione?

Per la prima volta nella storia della serie di George R.R. Martin, Daenerys, Jon Snow e Cersei Lannister si sono confrontati faccia a faccia in un delicato incontro. In particolare l'attuale Regina dei Sette Regni è apparsa dapprima piena di se e altezzosa, come tradizione, mentre ha cambiato decisamente faccia ed espressione all'arrivo della Madre dei Draghi a cavallo di Drogon. Cosa mai avrà pensato in quel momento dunque?

A chiarirci le idee ci ha pensato Lena Headey, l'attrice che impersona il personaggio, che ha dichiarato: "Sicuramente è diventata immediatamente invidiosa, visto il suo carattere. Daenerys è più giovane di lei, più bella, e la profezia dice proprio che una donna giovane e bella prenderà il suo posto sul trono. Certamente avrà pensato a questo. Tyrion, personaggio con cui ha avuto più di un attrito nel corso della serie, è anche il suo primo cavaliere, quindi un momento peggiore di questo non poteva capitarle."

Ora tutto è proiettato a fine 2018, quando finalmente potremo assistere al capitolo finale della saga televisiva.