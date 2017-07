Chernobyl: la miniserie con Jared Harris comincerà le riprese il prossimo anno

La miniserie in cinque parti della HBO,comincerà le riprese la prossima primavera in Lituania. Sarà prodotta da, presidente della programmazione. La serie è stata scritta dae sarà diretta da

"Dal momento in cui Craig Mazin ci ha mostrato la storia, siamo stati convinti che questo racconto reale di orrore e redenzione dovesse essere fatto", ha detto Antholis. "Esso intratterrà - e farà esplodere - i nostri spettatori, così come il pubblico di tutto il mondo".



Chernobyl racconterà la vera storia di una delle peggior catastrofi, per mano dell'uomo, che si è verificata in Ucraina nell'aprile 1986 e di quelli che si sono sacrificati per salvare l'Europa dall'evento. Sarà un racconto di bugie e di codardia, di coraggio e convinzione, di fallimento e di nobiltà umana. Jared Harris interpreterà Valery Legasov, uno scienziato sovietico scelto dal Cremlino per investigare sull'incidente. Che ne pensate della nuova serie HBO? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!