Chris Pine e la regista Patty Jenkins insieme per una serie targata TNT

Il drama, composto da sei episodi, è ispirato all'autobiografia di Fauna Hodel che nel 1949 è stata abbandonata dalla madre adolescente e affidata ad un nero addetto alla pulizia dei bagni in un casinò del Nevada. Ufficialmente, One Day She's Darken seguirà le vicende di Hodel nel momento in cui "comincia ad indagare sui segreti del suo passato", intraprendendo un sentiero sinistro che la porterà al famigerato ginecologo di Hollywood, il dottor George Hodel, un sospettato nell'omicidio di Elizabeth Short del 1947 — conosciuto come l'omicidio "Black Dahlia".

Pine vestirà i panni di Jay Singletary, un ex marine trasformatosi in cronista la cui reputazione è stata offuscata dalla sua storia esponendo il Dr. Hodel. Jenkins dirigerà il pilot, mentre suo marito, Sam Sheridan, si occuperà della scrittura di tutti e sei episodi. Michael Sugar sarà il produttore esecutivo, insieme a Pine, Jenkins e Sheridan.