Chris Pine sarà Robert F. Kennedy in una nuova serie targata Hulu

Robert - o Bobby, come spesso veniva chiamato- F. Kennedy era un membro della nota famiglia Kennedy ed era il fratello minore di John F. Kennedy, il 35° presidente degli Stati Uniti d'America. Bobby, che era stato il ministro delle giustizia durante la presidenza del fratello John, si candidò alle elezioni presidenziali del 1968, ma fu assassinato nei primi giorni della sua campagna presidenziale. Adesso, Pine vestirà i suoi panni nella serie Hulu - senza ancora un titolo ufficiale - che si ispirerà al romanzo biografico "Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon" scritta da Larry Tye. Todd E. Kessler scriverà l'adattamento e si occuperà della produzione esecutiva della serie insieme all'autore Tye e l'attore Pine.

Il libro di Tye si concentra sulla vita di Kennedy dall'inizio della sua carriera da politico fino alla tragica fine, ma non è ancora chiaro se Hulu seguirà tutta la carriera di Bobby o preferirà, invece, concentrarsi su un periodo specifico. Resterà da vedere anche come lo show equilibrerà la figura umana di RFK con quella pubblica.