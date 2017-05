Christian Navarro: Tredici è una serie che può essere vista da genitori e figli

, è stata senza dubbio la serie tv più discussa degli ultimi mesi, e sin dai primi istanti in cui è stata pubblicata susi sono scatenati dibattiti intorno ai temi trattati. Come noto, infatti, lo show si focalizza sulla vicenda di, un'adolescente che per colpa del bullismo si suicida.

In molti hanno criticato gli autori, che hanno preso ispirazione dall’omonimo romanzo di Jay Asher, rei di aver spettacolarizzato troppo un fenomeno serio, ed anche alcune scuole hanno espresso le loro preoccupazioni a riguardo.

Chistian Navarro, che nella serie interpreta Tony, un amico del protagonista Clay, nel corso di un’intervista ha risposto a tutti coloro che hanno criticato Tredici. Navarro ha affermato che secondo lui “queste persone non hanno visto lo stesso show. Durante la produzione, abbiamo avuto numerosi esperti di salute mentale al nostro fianco ed i produttori si sono assicurati che la serie fosse incisiva ed utile, ma mai dannosa. Credo che abbiamo portato sullo schermo un prodotto che può essere visto dai genitori insieme ai loro figli”.