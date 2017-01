Cloak & Dagger avrà un budget pari a quello delle serie Netflix?

Come vi abbiamo rivelato, le riprese di, nuova serie in live-action incentrata sui due personaggi dei fumetti della Marvel, partirà a febbraio, ed ora abbiamo qualche dettaglio sul budget.

Sebbene sia destinato per Freeform, stando al sito The Times-Picayune, il serial su Cloak & Dagger avrà un budget di circa 42 milioni di dollari. Ovviamente la notizia non è confermata, ma il giornale si riferisce al serial come a 'Shadows' che, come svelato da The Production Weekly qualche giorno fa, dovrebbe essere il titolo di lavorazione della serie.

Per intenderci, 40 milioni è il budget di una qualsiasi serie Netflix della Marvel, come Daredevil, il che fa presagire delle cose buone per la serie di Cloak & Dagger. Vi terremo aggiornati a riguardo.