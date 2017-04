Cloak & Dagger: confermata la serie di 10 episodi

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare diè stato quando la Marvel ha girato il pilot. Ora MIPBlog sembra confermare, grazie ad un evento Disney, che la serie è stata ufficializzata e sarà formata di 10 episodi.

Cloak & Dagger è una co-produzione tra Marvel Television e ABC Signature che ha già ricevuto l'ordine di una stagione di 10 episodi per Freeform in USA. "Cloak & Dagger è una serie principalmente sulle emozioni e i personaggi" ha spiegato Mark Endemano della Walt Disney "Ci parlerà della storia d'amore tra Tandy e Tyrone in un modo che non è mai stato raccontato in nessun'altra serie tv Marvel. Pensate a 'Romeo & Giulietta', anche se posso dirvi che non moriranno alla fine del primo episodio!".

La serie non ha ancora una data di uscita.