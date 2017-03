Cloak & Dagger: Gina Prince-Bythewood parla della serie tv

ha diretto il pilot della prossima serie tv della Marvel,, che dovrebbe debuttare prossimamente su Freeform. Il serial sarà incentrato sui personaggi di Tandy Bowen/Dagger e Tyrone Johnson/Cloak.

Intervistata a riguardo, la regista si è definita felice di aver avuto l'opportunità di dirigere una serie con un supereroe afroamericano: "Sono una grande fan della Marvel. I miei figli sono grandi appassionati di fumetti. Tre anni fa stavamo guardando un serial Marvel ed uno di loro mi ha chiesto 'quando vedremo un supereroe afroamericano?'. Ora siamo tutti eccitati per l'uscita del film su Pantera Nera e per me è grandioso che io abbia contribuito con un serial tv con protagonisti una giovane donna ed un supereroe afroamericano.".

"Io ho solo diretto il pilot e sono grata per aver avuto questa opportunità" continua "Lo script era grandioso e sono felice di aver fornito l'impostazione per questa nuova serie. Sono felicissima che la Marvel stia aprendo i suoi orizzonti".