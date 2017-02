Cloak & Dagger: terminate le riprese del pilot

Sono già terminate le riprese del pilot della nuova serie in live-action sviluppata dai Marvel Studios, e ispirata a due supereroi della casa editrice:. La serie dovrebbe debuttare prossimamente su Freeform.

La regista scelta per dirigere il pilot, Gina Prince-Bythewood, ha postato due immagini su Instagram. In una la vediamo al fianco dei due protagonisti, Olivia Holt e Aubrey Joseph; in un'altra notiamo alcuni appunti dallo script che includono - se aguzzate la vista - qualche spoiler.

Insieme alla Holt e a Joseph troveremo nel cast anche Andrea Roth, Gloria Ruben, Miles Mussenden, J.D. Evermore, Carl Lundstedt e James Saito. Joe Pokanski è lo showrunner di questa nuova serie tv in live-action della Marvel.