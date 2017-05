Code Black è stato rinnovato per la terza stagione

CBS ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di, il medical drama con protagonista, che tornerà a vestire i panni del chirurgo Ethan Williams per una nuova serie di episodi.

Si tratta di una notizia che sicuramente farà piacere ai fan, che dopo lo scarso riscontro ottenuto dal finale della seconda stagione (0,9 di rating rispetto ad 1,2 del debutto, visto da 6,4 milioni di spettatori) erano rimasti a bocca asciutta in quanto la serie tv era finita in una sorta di limbo, sospesa tra la cancellazione (pronosticata da molti) ed il rinnovo.

La notizia giunta oggi però rassicurerà sicuramente gli animi dei fan del progetto televisivo, sebbene al momento ancora non siano stati diffusi dettagli sulla composizione degli episodi e, soprattutto, il numero.