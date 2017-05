College-ish: il nuovo spin-off della serie Black-ish targato Freeform

È giunta l'ora di iniziare lo shopping per i libri di testo universitari, cara Zoey Johnson: lo spin-off diè stato ufficialmente ordinato da

Lo spin-off (scartato dalla rete ABC) ha ottenuto un ordine di 13 episodi presso la rete via cavo di inclinazione più giovanile, con un debutto previsto a inizio 2018. Ed avrà un nuovo nome: College-ish. La nuova serie segue le vicende di Zoey (Yara Shahidi), figlia maggiore di Andre e Raimbow Johnson nel momento in cui si dirige al college “e rapidamente scopre che non tutto va benissimo una volta lasciato il nido.” Per Zoey, però, ci sarà almeno un volto familiare nel campus: Deon Cole riprenderà il ruolo del suo personaggio di Black-ish, Charlie, e sarà un professore di marketing presso la nuova scuola di Zoey.

Nell'episodio "backdoor pilot" andato in onda durante Black-ish all'inizio di questo mese, il cast includeva anche Chris Parnell come decano della scuola e Trevor Jackson, ma non è ancora noto se faranno parte della serie Freeform. Kenya Barrish sarà l'executive producer di questa nuova serie.