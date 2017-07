Confederate: la nuova serie HBO dai creatori di Game of Thrones

I creatori e showrunner di, dirigeranno una nuova serie targata: si chiamerà Confederate ed è stata annunciata in queste ore dal presidente di

Le vicende di Confederate si svolgeranno durante la Terza Guerra Civile Americana. La serie sarà ambientata in una timeline alternativa, dove gli stati del Sud hanno avuto la meglio sull’Unione, sancendo la nascita di una nazione in cui la schiavitù è rimasta legale e si è evoluta in una sorta di istituzione moderna. Ecco le parole del presidente di HBO Programming, che annunciano la nascita del nuovo progetto:

“Con Game of Thrones che si avvia alla conclusione, siamo entusiasti di poter continuare la nostra collaborazione con Dan e David, consapevoli che ogni loro soggetto porterà risultati unici e a serie ambiziose. Il loro approccio intelligente e visionario alle storie preannuncia già una grande audience e un viaggio indimentacile. Confederate promette di non essere un’eccezione, e siamo onorati di aggiungere a questo mix anche Nichelle e Malcolm Spellman”.

Sono arrivate anche le dichiarazioni dei due Showrunner:

“Abbiamo discusso di Confederate per anni, in origine era il concept per un film. Ma la nostra esperienza con Game of Thrones ci ha convinti. Non ci saranno draghi o Estranei, ma stiamo creando un mondo e non potevamo immaginare una partnership migliore di questa”.

Restiamo in attesa di avere le prime immagini e la data di uscita di Confederate.