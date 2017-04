CW: ecco le date dei finali di stagione

CW, il famoso canale americano, ha finalmente annunciato le date dei finali di stagione delle proprie serie tv, ovvero, con quest’ultima che dirà definitivamente addio agli spettatori.

Si partirà l’11 Maggio, proprio con Riverdale, mentre sette giorni dopo toccherà al finale di stagione di Supernatural. Nemmeno il tempo di tirare i primi bilanci, che si parte con tre giorni di fuoco: il 22 Maggio termineranno Supergirl e Jane The Virgin, il 23 The Flash ed il 24 toccherà ad Arrow e The 100. Il 16 Giugno invece andrà in onda il finale di serie di Reign, seguito il 23 Giugno da The Originals ed il 27 da iZombie.