Damon Lindelof scrive una divertente nota contro il binge-watching alla critica

Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo della terza e ultima stagione di, lo sceneggiatoreha avuto modo di inviare 7 degli 8 episodi totali della stagione ai critici, accompagnando però ogni copia con una particolare e a tratti divertente nota contro il binge-watching.

Per chi non conoscesse il termine, "binge-watch" significa vedere un episodio dopo l'altro di una stagione, tutti di seguito e generalmente in un giorno. Un uso sempre più comune tra gli amanti dei serial, specie dall'arrivo di Netflix o altre piattaforme streaming che rilasciano ormai mensilmente intere serie complete.



Questa la traduzione della nota di Lindelof: «Gentile comuinità critica,Buongiorno!

Benvenuti nella terza e ultima stagione di The Leftovers. A nome di tutta la squadra volevo solo comunicarvi una cosa prima di lasciarvi partire per questo viaggio.

Il binge-watching è il male.

Io sono vecchia scuola. E non solo perché sono d'accordo con Joss Whedon su praticamente ogni cosa. Mai prima d'ora nella storia della lingua inglese il termine "binge" era stato associato a qualcosa di salutare o produttivo. Solo perché abbiamo davanti un intero tubo di Pringles, non significa che bisogna finirlo tutto e subito in una sola volta. Ogni volta che ho fatto un cosa del genere mi sono sentito triste e colpevole, e poi anche arrabbiato con la Pringles Corporation. Devo però riconoscere che i tempi sono cambiati. Devo riconoscere che non c'è più solo troppa televisione, ma c'è troppa buona televisione (Fleek TV?), il che costringe noi produttori ad alzarci dalla sedie e cercare di rimetterci al passo con i tempi.

Vi abbiamo inviato 7 dei nostri episodi. Guardateli quando vi fa più comodo. Recensiteli quando preferite. Non è mio compito dirvi come svolgere il vostro lavoro. Preferirei non spoileraste alcune cose, ma credo anche sia ridicolo elencarvi quali, come del tutto arbitrario. Tutto ciò che chiedo è che se rimarrete colpiti da qualcosa che succederà nello show (positivamente o negativamente), sarebbe bello mantenere la stessa sorpresa nel pubblico. Ad esempio, quando Liv Tyler spara laser dagli occhi nell'episodio 4, ecco, quello vogliamo sia il più scioccante possibile tanto per loro quanto per voi.

Liv Tyler non sparerà laser dagli occhi nell'episodio 4.

Lo farà nell'episodio 6.

Come vi sentite adesso? Depressi perché vi ho rivelato questa roba?

Avete capito. Siete professionisti. Il punto è che non ho mai inviato così tanti episodi in anticipo e ho davvero paura e cerco di mitigare questa paura controllando alcune cose, anche se poi il modo in cui le controllo è il tentare di convincere voi del fatto che mi sta bene non controllarle. Ho anche mangiato un intero barattolo di Pringles la scorsa notte mentre guardavo la prima stagione di Fleabag fino alle tre del mattino, sapete, come un ipocrita.

Un'ultima cosa. Per favore, non rivelate né l'anno in cui è ambientata la stagione né il progetto di STERLING, COOPER, PRYCE, GARVEY E JAMISON.

Il vostro amico,

Damon».



Vi ricordiamo che The Leftovers 3 tornerà sulla HBO il prossimo 16 aprile.