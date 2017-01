Dan Buckley nominato presidente della Marvel Entertainment

The Hollywood Reporter svela che, leggendario autore di fumetti, è stato promosso a presidente della Marvel Entertainment. Buckley gestirà tutto ciò che riguarda la Casa delle Idee, ad eccezione dei Marvel Studios.

I Marvel Studios, la divisione cinematografica della Casa delle Idee, resterà in mano a Kevin Feige. Buckley, che già lavorava nella Marvel Comics, si era già occupato di produrre delle serie tv come Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e il prossimo The Defenders, e le varie serie animate in onda su DisneyXD.

Buckley continuerà a collaborare con Ike Perlmutter, CEO della società, e cercherà di duplicare i contenuti Marvel al di fuori del cinema (quindi serie tv, serie animate, film animati...).