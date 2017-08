Daredevil 3: Charlie Cox parla del "momento" che vorrebbe esplorare nel suo show

, l'interprete di, ha rivelato qual è il momento che vorrebbe esplorare attraverso il suo personaggio nella serie Marvel/Netflix che, quando tornerà, sarà alla terza stagione.

Il Matt Murdock di Cox ha un posto speciale all'interno dell'MCU, dopo il triste e poco convincente film interpretato da Ben Affleck nel 2003. E dunque le aspettative sono alte non solo per gli Studios, ma anche per l'attore stesso, il quale, nel tempo, è diventato un assoluto fan favorite grazie al Diavolo di Hells Kitchen che è riuscito a portare sul piccolo schermo.

La prima stagione è stata un successo e anche la seconda non è stata da meno, a maggior ragione se pensiamo che ha portato alla luce un altro personaggio super amato: The Punisher; una versione di Frank Castle super fedele ai fumetti che ha letteralmente mandato i fan in visibilio e alzato l'hype per la serie (dedicata e in programma), a livelli infuocati.

Ma, alla fine della seconda stagione, dopo essersi confrontato sia con Castle che con La Mano, Matt Murdock si ritira dalla sua doppia vita e lascia l'identità di Daredevil. Perlomeno è così che lo vedremo all'inizio dell'attesissima Marvel's The Defenders, e chissà che non sia proprio in questa nuova avventura che il Diavolo tornerà ad indossare il costume.

Vedremo, perché ce lo siamo chiesto in molti, cosa sia successo e cosa abbia fatto Matt nei sei mesi che intercorrono tra la fine di Daredevil 2 e l'inizio dei Difensori. E l'attore, parlando con CinemaBlend, ha rivelato che non solo qualcosa verrà detto in The Defenders, ma anche che questo è un lasso di tempo che lui vorrebbe esplorare più approfonditamente al ritorno di Daredevil per la terza stagione:

"Nei sei mesi successivi alla fine di DD e con il successivo inizio di The Defenders, c'è un sacco di roba che mi piacerebbe esplorare. Per esempio vorrei vedere la conversazione tra lui e Karen. Alla fine della seconda stagione lui le consegna la maschera e le dice di essere Daredevil. Mi sarebbe piaciuto vedere la conversazione successiva. E forse la esploreremo. Chissà magari in un flashback, non so."

Lo vorremmo vedere anche noi, voi che dite?

Nel frattempo attendiamo l'inizio di The Defenders, tra meno di 3 settimane, a partire dal 18 agosto su Netflix.

Per quanto riguarda l'uscita della terza stagione di Daredevil, l'annuncio della data di rilascio deve ancora essere fatto dalla piattaforma di streaming che la ospita.