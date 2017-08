Daredevil 3: Charlie Cox parla di Iron Fist e la Vedova Nera

In alcune nuove interviste, fatte in occasione dell'arrivo della miniserie, l'attore che dà il volto al personaggio di, ha parlato del... costume di

Una delle critiche mosse al personaggio di Iron Fist è che lo showrunner Scott Buck non gli ha dato il costume del fumetto. Intervistato a riguardo, Cox ha dato un'idea sul come rendere possibile il costume di Danny Rand nei serial: "Lo porterei da Melvin Potter e lui direbbe subito di no. Gli direi 'dai, ti farò fare un costume' e lui ribatterebbe 'un costume come il tuo? No, no...'. Ma alla fine lo convincerei".

Uno dei 'sogni bagnati' dei fan della Marvel sarebbe vedere Daredevil interagire anche con la Vedova Nera di Scarlett Johansson. Anche se è impossibile al momento, Cox esprime il desiderio di averla a bordo del progetto: "Daredevil è uscito con Vedova Nera nel fumetto quindi abbiamo bisogno della Johansson!".