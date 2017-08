Daredevil 3: Cosa vorrebbe vedere Charlie Cox nella terza stagione?

, star di Marvel's Daredevil , parla di quello che vorrebbe che accadesse al suo personaggio,, nel corso della prossima stagione, la terza dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen. La notizia contiene spoiler di

Charlie Cox, parlando dell'arco narrativo di Devil nella stagione 3, dà qualche indizio riguardo la direzione che prenderà il suo personaggio, dopo gli avvenimenti accaduti in Marvel's The Defenders. Fronteggiare la Mano, comandata dalla potente Alexandra (Sigourney Weaver) insieme ai suoi nuovi compagni, i Difensori, lo ha messo in contatto con altri al di fuori di Foggy (Elden Henson) e Karen (Deborah Ann Woll), e questo potrebbe avergli fatto capire una cosa o due sui rapporti interpersonali.

Parlando con Collider, Cox ha detto:

"Non so cosa abbiano in mente per la stagione 3, ma mi piacerebbe vedere cosa succede tra Karen e Matt, come si svilupperà la loro relazione. Mi piacerebbe che lui riuscisse a mettersi in contatto con la sua sfera emotiva, con la sua vulnerabilità perché sono cose fondamentali quando si vuole essere onesti e sinceri con qualcuno a cui si tiene molto. Spero che quindi abbia imparato qualcosa da The Defenders, che cioè, a volte, si ha bisogno gli uni degli altri. Lui crede in Dio e può darsi che stia iniziando a comprendere il motivo per il quale Dio ci ha dato le altre persone e che deve smettere di essere così testardo da credere sempre di poter fare tutto da solo."

Al momento non ci sono conferme riguardo la trama, vedremo cosa succederà nella terza stagione di Daredevil quando uscirà, nel 2018. Per ora, crediamo che inizierà da dove lo abbiamo lasciato in The Defenders, in un convento, dove la suora che si sta prendendo cura di lui chiama, quando si sveglia, una certa Maggie... E chi ha letto i fumetti sa che potrebbe portare alla reunion di Matt con sua madre.

Vedremo, per adesso aspettiamo con ansia la data d'uscita della season 3 di Marvel's Daredevil.