Daredevil 3: un nuovo poster stuzzica i fan riguardo lo status quo dell'eroe

Alla fine di, la miniserie evento uscita lo scorso agosto, il personaggio di Matt Murdock (interpretato da) era creduto morto dopo il crollo di una palazzina, dove si stavano scontrando lui e la Elektra interpretata da

L'ultima sequenza, però, mostrava un Matt ferito e a letto in un ospedale di suore, un chiaro riferimento alla saga Born Again (Rinascita in italiano), scritta dal leggendario Frank Miller. E con la terza stagione di Daredevil in arrivo (beh, a fine 2018), in molti si sono domandati se rivedremo l'eroe in azione sin dal primo episodio visto il tempo che passerà tra la fine della miniserie e l'inizio della terza stagione del Diavolo Custode.

Un poster apparso sull'account Twitter della serie in queste ore, però, lascerebbe intendere uno status quo piuttosto interessante per Daredevil. Infatti sembra proprio che l'eroe sarà ancora dato per morto ad inizio della prossima stagione, un qualcosa che - ovviamente - ha già un precedente nella serie a fumetti. Come "ritornerà" alla vita di tutti i giorni? Questo lo sapremo soltanto il prossimo anno.