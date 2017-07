Daredevil: il boss di Marvel TV parla della partnership con Netflix

Tra meno di un mese su debutterà, il culmine del progetto legato ai supereroiin collaborazione coniniziato conormai tre anni fa. Il boss di, in una recente intervista, ha parlato di quanto sia stato importante il debutto di Daredevil su Netflix.

“Era uno show critico per molte ragioni, non solo perché esordiva su una piattaforma differente. Netflix era un network davvero giovane all’epoca. È difficile immaginare perché la sua crescita è stata così alta. Ricordo che, quando avviammo le trattative, loro avevano soltanto House of Cards, Orange Is the New Black e Lilyhammer. E tutto quel che dicemmo fu ‘Crediamo di poter fare meglio di Lilyhammer’”.

Secondo Loeb il successo di Daredevil avrebbe aiutato moltissimo l’espansione dell’universo televisivo Marvel.

“Il primo episodio di Daredevil è stato girato circa tre anni fa. A quel tempo avevamo soltanto Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter su ABC, e basta. Ora abbiamo in gioco circa 14 series delle quali posso parlare”.

Sembra proprio che il Marvel Cinematic Universe, tra i film sul grande schermo e le tantissime serie in corso e in arrivo, abbia ancora una vita molto florida. Intanto attendiamo Marvel’s The Defenders, in arrivo il prossimo 18 agosto.