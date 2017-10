Daredevil: la Hot Toys ha riprodotto perfettamente la faccia arrabbiata di Cox!

La star di Marvel's Daredevil ha mostrato via social uno scatto di sé stesso con in mano una action figure del suo personaggio, il. Guardate!

La somiglianza della riproduzione all'originale è incredibile! Nonostante Charlie Cox pensasse inizialmente di essere troppo vecchio per potersi unire all'MCU nei panni di Daredevil, adesso la sua serie standalone è è arrivata alla terza stagione, che presumibilmente, si allaccerà agli eventi di Marvel's The Defenders e The Punisher, che inizierà a breve su Netflix. le riprese di Daredevil 3 iniziano proprio questo mese.

E dunque adesso che è uscita questa action figure è lo stesso Cox a renderci partecipi di quanto la sua espressione arrabbiata sia stata perfettamente riprodotta nel modellino, postando la foto su SideShow Collectible.

Nella prossima stagione della serie Marvel/Netflix, Cox spera che il suo Matt Murdock sia un po' meno solitario e che si lasci maggiormente andare, perlomeno con le persone che gli vogliono bene. Vedremo se Karen (Deborah Ann Woll) riuscirà davvero a renderlo più vulnerabile e se la loro relazione prenderà o meno il volo.

Adesso divertiamoci un po' con questo scatto, che è davvero simpatico e accattivante. La descrizione dell'action figure recita: "una nuovissima testa scolpita con due espressioni intercambiabili e una tuta di Daredevil meticolosamente cucita". Per maggiori info sul prodotto, cliccate pure QUI.

La prossima serie in uscita su Netflix per ciò che riguarda l'universo Marvel, è The Punisher, che arriverà sulla piattaforma di streaming digitale a partire dal prossimo 17 novembre.