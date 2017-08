Daredevil: la terza stagione si baserà sul fumetto 'Rinascita' [SPOILER]

Il finale digetta basi importanti per: se avete terminato la visione della miniserie susaprete che, al momento, risulta disperso e che tutti lo credono morto. Ovviamente iltornerà eha anticipato qualche novità interessante.

La terza stagione di Daredevil, infatti, si ispirerà al fumetto intitolato 'Rinascita', celebre opera di Frank Miller, e riprenderà la storia di Matt dopo essere stato salvato da un gruppo misterioso in seguito al crollo di Midland Circle a New York - vicenda avvenuta nell'episodio finale di The Defenders. Ecco cosa ha detto Charlie Cox:

"Tutti coloro che amano Daredevil amano anche Rinascita. Non potete non amarlo. E, in tal caso, i risvolti di quella storia saranno interessanti per me. Voglio dire, so che non tendiamo a seguire una storia troppo fedelmente, perché se lo facciamo, dopo il finale diventa scontato. Ci saranno elementi da Rinascita, ma sono sicuro che saranno elementi non troppo familiari e diversi, in modo da sorprendere anche chi conosce molto bene i fumetti".

Daredevil 3, dunque, si ispirerà solo vagamente al fumetto Rinascita: intanto pare che le riprese inizieranno a breve.