Dark Matter: Syfy cancella la serie dopo tre stagioni

Andata in onda per la prima volta nel 2015, la seriesi basa sui fumetto dipubblicati attraverso lanel 2012. I creatori dei fumetti sono anche i produttori esecutivi dello show.

La notizia della cancellazione della serie, avvenuto attraverso un breve post sul blog di Mallozzi, ha sorpreso il mondo del web. "È con grande tristezza che confermo la notizia", ha scritto Mallozzi. "Syfy ha cancellato Dark Matter dopo tre stagioni". Ha continuato, "dire che sono incredibilmente deluso sarebbe un eufemismo", prima di concludere con "tutti meritate di meglio". Nessuna informazione dettagliata è stata fornita sulle ragioni che hanno portato la rete alla cancellazione dello show.

Dark Matter segue le vicende di un equipaggio di una navicella spaziale risvegliatosi senza alcuna memoria di chi siano e di come siano finiti a bordo della navicella. Affrontando di volta in volta alcune minacce, l'equipaggio lavorerà insieme per sopravvivere ad un viaggio che porterà a vendette, segreti nascosti e tradimenti. Il cast comprendeva Marc Bendavid, Melissa O'Neil, Anthony Lemke, Alex Mallari Jr., Jodelle Ferland, Roger Cross, Zoie Palmer, Shaun Sipos e Melanie Liburd.