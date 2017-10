Dark: un teaser trailer per la nuova produzione originale Netflix

ha rilasciato un nuovo teaser trailer della nuova, criptica serie tv prodotta dalla piattaforma di streaming,, che ci permette di dare una prima occhiata alle atmosfere del nuovo show, il cui debutto è previsto per il prossimo 1 Dicembre.

Dark sarà ambientata in una città tedesca, in cui viene segnalata la scomparsa di due bambini. Il tutto darà il via ad una serie di rivelazioni su doppie vite tra le quattro famiglie interessati.

Netflix ha ordinato dieci episodi della durata di un’ora l’uno.

Alla guida della serie ci stanno i pluripremiati showrunner Baran bo Odar e Jentje Friese, che in precedenza sono stati premiati per Who I Am, un film del 2014.

Dark rappresenterà la prima serie originale Netflix creata, prodotta e girata interamente in Germania, e sarà mostrata in anteprima al Toronto International Film Festival 2017.

Sul cast, ed i personaggi, invece, ancora non sono disponibili molte indicazioni, maggiori informazioni potrebbero però essere disponibili nelle prossime settimane. Nel frattempo, non ci resta che gustare il trailer.