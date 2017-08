David Letterman annuncia il ritorno in TV con una serie su Netflix

Netflix sta per richiamaredalla pensione. La piattaforma digitale ha ordinato infatti una serie di sei episodi con protagonista l’ex conduttore delpiù popolare della televisione americana.

Ogni episodio – della durata di un’ora – vedrà Letterman condurre una lunga conversazione/intervista con il proprio ospite. La serie, attualmente senza un titolo ufficiale, sarà diffusa sulla piattaforma digitale nel corso del 2018. “Sono molto entusiasta e onorato di poter lavorare con Netflix su questo progetto”, ha commentato il conduttore in un comunicato. “Ecco quello che ho imparato: se ti ritiri per passare più tempo con la famiglia, chiedi prima la loro opinione. Grazie per averci guardato, guidate con prudenza”.

Dal momento del suo ritiro, Letterman si è concesso solo sporadiche apparizione, come quella nella docu-serie sul cambiamento climatico andata in onda sul National Geographic, Years of Living Dangerously. “Solo aver avuto l’occasione di incontrare David è stato emozionante, figuratevi annunciare che lavoreremo insieme”, ha dichiarato Ted Sarandos, responsabile dei contenuti per il colosso dello streaming. “David Letterman è una vera icona televisiva, e non vedo l’ora di rivederlo in campo ad intervistare le persone che ritiene più interessanti. Vedremo se terrà anche la barba”.

La serie sarà prodotta da RadicalMedia, già dietro al documentario What Happened, Miss Simone?