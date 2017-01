DC: cinema vs. televisione, ecco il commento diplomatico di Melissa Benoist

La grande distanza del tono speranzoso e giocoso dell'universo televisivo della DC dall'indole più noir e pessimistica del suo mondo cinematografico è un argomento dibattuto ormai da anni. Tuttavia, quando alla stella della serie, l'attrice, è stato chiesto di confrontare i due, la sua risposta è stata molto diplomatica.

Quando, infatti, all'attrice è stato chiesto espressamente se i due universi separati avrebbero mai allineato i rispettivi toni, la Benoist ha risposto: "Credo di sì. Il Flash di Ezra Miller sarà caratterizzato da umorismo e eccentricità e, nel contempo, l'universo TV della DC ha dovuto confrontarsi con alcune storyline piuttosto scure, emotive e drammatiche soprattutto con Arrow. Io credo che sia inevitabile che tutti noi, prima o poi, dovremo iniziare a riflettere l'uno sull'altro, cioè sulle altre produzioni della DC. Io amo il mondo positivo e il carattere edificante di Supergirl e non credo che cambierà troppo drasticamente da quello che il pubblico ha visto finora perché, in sostanza, è questa la sua essenza.".

Come sappiamo i due universi, quello televisivo e quello cinematografico della DC, non si mescolano l'uno con l'altro, ma c'è chi, in queste ultime dichiarazioni della Benoist, ha scorto la possibilità che in futuro i vari adattamenti live-action possano prendere sempre più elementi in prestito l'uno dall'altro.

Supergirl ritornerà dopo la sua dalla pausa invernale di mezza stagione lunedì 23 gennaio alle ore 19:00 su The CW.