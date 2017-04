DC lancerà sulla nuova piattaforma digitale il serial in live-action sui Titans

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare dei, serial in live-action sui personaggi della DC Comics, è quando TNT, il network che l'aveva ordinato, aveva deciso di mettere da parte il progetto e non proseguirne lo sviluppo.

Oggi la DC Comics ha annunciato lo sviluppo della serie tv in live-action sui Titans per una nuova piattaforma digitale della casa editrice di Batman & Co.

Dick Grayson guiderà il team dei Titans, che includerà personaggi come Starfire e Raven. Il resto del team, per ora, resta top-secret. Akiva Goldsman, Geoff Johns, e Greg Berlanti scriveranno il pilot e Sarah Schechter sarà la produttrice esecutiva.

Oltre a questo atteso serial in live-action, la piattaforma digitale ospiterà anche l'attesa terza stagione del serial d'animazione Young Justice.