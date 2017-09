Deadly Class: Joe e Anthony Russo adatteranno il pilot per Syfy!

, già registi di, attualmente al lavoro sugli ultimi due capitoli della saga di Avengers, stanno per adattare il pilot della serie Syfy,

Non solo: nel calderone del prolifico duo ci sono, oltre ai cinefumetti Marvel Studios, The Warriors, Little Nightmares, e Dizzy Pursuit. La notizia che i fratelli si siano messi a lavorare all'adattamento della Image Comics, Deadly Class, l'ha data The Hollywood Reporter. Il fumetto è opera originale di Rick Remender, e l'illustratore è Wesley Craig, colorato da Lee Loughridge, e impaginato da Rus Wooton.

Originariamente realizzato all'inizio del 2014, Deadly Class è una sorta di Harry Potter per assassini. Il pilot è stato ordinato per la televisione da Syfy.

Remender e Miles Feldsott hanno già adattato la graphic novel, con i Russo in veste di produttori esecutivi. Mike Larocca e Adam Targum saranno anche loro produttori esecutivi e Targum sarà anche showrunner, Lee Toland Krieger (Adaline) lavorerà alla regia.