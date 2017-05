Deadpool: Marvel & Fox sviluppano la serie animata vietata ai minori

In attesa di rivedere il personaggio in(ma anche nei già annunciati X-Force e Deadpool 3), nel 2018 rivedremo il mercenario chiacchierone anche in una nuova serie animata sviluppata per il network televisivo FXX.

La serie animata su Deadpool, ovviamente, sarà vietata ai minori e sarà composta da dieci episodi. La produzione è affidata ai Marvel Studios e FX Productions, di nuovo "insieme" dopo le serie in live-action Legion e The Gifted.

L'attore Donald Glover e Stephen Glover saranno gli showrunner della serie, oltre che produttori esecutivi e sceneggiatori. Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva dei Marvel Studios, insieme al collaboratore Jim Chory produrranno la serie; tra i produttori anche ABC Signature.

La serie debutterà nel 2018.