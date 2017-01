Deadwood: ecco alcuni aggiornamenti sul film

non è il primo prodotto western di: il network via cavo, una decina di anni fa, mandava in onda, serie western diventata di culto e molto amata dalla critica. Il mondo ditornerà in un film per la tv. Ecco gli aggiornamenti!

L’ultima stagione di Deadwood è andata in onda nel lontano 2006 e, sin dal momento in cui sono apparsi i titoli di coda, ha scatenato l’attesa di fan e critica. Le storie di Seth Bullock, Al Swearengen, Alma Garrett e gli altri non si sono ancora concluse.

Il presidente della programmazione Casey Bloys ha recentemente parlato del progetto di un film per la tv, ecco cosa ha dichiarato: “David Milch sta ancora scrivendo la sceneggiatura. Credo che stia lavorando ad una versione del film di Deadwood che non conosco… Quando sarà pronta la osserveremo con attenzione”.

Il film di Deadwood non ha ancora, purtroppo, una data d’uscita, ma sarà sicuramente trasmesso da HBO. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!