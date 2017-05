Designated Survivor: ufficiale il rinnovo per la seconda stagione

Tempo di rinnovi in casa ABC. Il network americano, sulla scia di altri gruppi di canali, ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di, la serie tv con protagonistache in Italia è distribuita, settimanalmente, da

Le novità non finiscono qua, perchè la nuova stagione (composta al momento da un numero non precisato di episodi, la cui messa in onda ancora non è nota) vedrà il debutto di un nuovo showrunner. Si tratta di Keith Eisner, che ha già lavorato per The Good Wife.

Sebbene si tratti di un progetto interessante, non si può certo dire che siano stati gli ascolti ad aver contribuito al rinnovo. Come sottolineato da TV Line, infatti, col passare del tempo la serie tv ha registrato un notevole calo degli ascolti, passando da 10 a 5 milioni di spettatori, con rating che sono crollati da 2.2 a 1.0. La speranza è che il nuovo showrunner possa portare sugli schermi storie nuove in grado di attirare un pubblico più vasto.