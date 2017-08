Devilman Crybaby: ecco il trailer della nuova serie Anime by Netflix

E'online ildella nuova serie d'animazione targata Netflix . L'uscita sulla piattaforma digitale di streaming è prevista per il 2018.

In questi giorni si sta tenendo a Tokyo, in Giappone, il Netflix Anime Slate, e molti sono gli annunci che i responsabili del colosso dello streaming mondiali stanno dando agli utenti. L'ultimo in ordine di tempo è l'uscita di Devilman Crybaby, l'anime diretto dal regista Masaaki Yuasa, che sarà composta da 10 episodi di 25 minuti ciascuno e arriverà per la visione mondiale ad aprile 2018 targata come Serie Originale Netflix.

Masaaki Yuasa ha spiegato che la produzione è in corso d'opera. La scrittura è di Ichiro Okouchi e la produzione è dello Science SARU studio.

Cosa pensate del trailer di Devilman Crybaby? Siete curiosi di vedere la serie? Ditecelo nei commenti!