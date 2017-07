Difensori uniti nel nuovo incredibile trailer di Marvel's The Defenders

E alla fine, come promesso, la Marvel e Netflix hanno diramato in rete anche il full trailer ufficiale di, la miniserie evento della Casa delle Idee che riunirà insieme gli eroi apparsi nei serial prodotti per Netflix. Trovate il trailer in questa notizia.

The Defenders vede Daredevil, Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones costretti ad allearsi per combattere una minaccia comune: La Mano. L'organizzazione criminale già apparsa in Daredevil ed in Iron Fist avrà una nuova leader apparentemente, interpretata da Sigourney Weaver, e una nuova arma: Elektra.

Charlie Cox, Krysten Ritter, Finn Jones e Mike Colter riprenderanno i loro ruoli nello show, insieme ad Elodie Yung nei panni di Elektra. Nel cast troveremo, oltre alla Weaver, anche Jessica Henwick, Eka Darville, Simone Missick, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss, Scott Glenn e Rosario Dawson.

Il serial arriverà ad agosto sulla piattaforma digitale.