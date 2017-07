ha annunciato che il creatore delle serie animate dei, lavorerà ad una nuova serie fantasy per la piattaforma di streaming. Il nuovo show si intitolerà, in italiano) e sarà rivolto ad un pubblico adulto.

Disenchantment, composto da 10 episodi che andranno in onda nel 2018, racconterà di Bean, una principessa alcolizzata, di Luci, il suo demone personale, e di altri personaggi comprimari, come ad esempio un elfo di nome Elfo. A detta dello stesso creatore dello show, Groening, questa nuova serie sarà incentrata su temi come "la vita, la morte, l'amore e il sesso e di come continuare a ridere in un mondo pieno di sofferenza e idioti".