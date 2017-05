Disponibile da oggi su Infinity la serie tv rock Roadies

Mediaset ha da poco annunciato che da oggi è disponibile anche sulla piattaforma di streaming Infinity la serie tv, prodotta dal premio Oscar, che come suggerisce il nome racconta le vicende di un gruppo di roadies che seguono l’organizzazione del tour di una famosa rock band.

Sebbene non sia stata rinnovata per una seconda stagione, la serie tv ha riscosso pareri molto positivi, principalmente tra gli appassionati del genere musicale, in quanto ha rivelato una parte dei concerti e festival rock precedentemente non esplorata sul piccolo schermo: quella del backstage, il tutto condito da una soundtrack di pieno rispetto ed aneddoti sulla storia di uno dei generi musicali più adorati di sempre.

Oltre ad un cast che ha fatto immediatamente breccia sul pubblico, hanno fatto la loro comparsa molte icone della scena, tra cui Eddie Vedder dei Pearl Jam (una band più volte nominata dai protagonisti), John Mellencamp, Robyn Hitchcock, Jackson Browne e Gary Clark Jr.