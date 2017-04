Doctor Who 10: John Simm ritornerà nei panni del Maestro

Ormai non manca molto all'arrivo della prossima e decima stagione die tra tutte le novità a cui assisteremo nel corso dei prossimi episodi, avremo l'occasione di incontrare nuovamente qualche personaggio già ben noto, come per esempio, che porta il volto dell'attore

Da poco, infatti, la BBC ha confermato che Simm ritornerà nel corso delle prossime puntate della decima stagione del Doctor Who per interpretare il suo ruolo del Maestro. L'attore stesso ha confermato la notizia poche ore fa affermando: "Posso confermare che è vero e che farò il mio ritorno all'interno della serie grazie al potere di viaggiare nel tempo. E' sempre un piacere lavorare con questa grande squadra di professionisti e non vedo l'ora che tutti voi vediate ciò che il Maestro ha in serbo per la prossima stagione.".

Anche lo showrunner Steven Moffat ha voluto confermare questa riapparizione dicendo: "Nulla rimane segreto per lungo tempo quando si tratta di Doctor Who, ma si dovrà aspettare un po' per vedere esattamente ciò che il Maestro è diventato e come riuscirà a fare il suo ritorno per affrontare nuovamente il Dottore. E' stato un enorme piacere lavorare di nuovo con attori amati dai fan come John Simm e Michelle Gomez.".

Ricordiamo che il primo episodio della decima stagione di Doctor Who verrà trasmesso in anteprima sabato 15 aprile sul network BBC One nel Regno Unito e sulla rete televisiva BBC America negli Stati Uniti.