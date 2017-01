Doctor Who 10: Karen Gillan sulla possibilità di tornare nella serie

è diventata una parte della mitologia diquando ha vestito i panni dinella quinta stagione. Ora, con la partenza di, alcuni fan si chiedono se lapotrebbe tornare in occasione dell'addio dello sceneggiatore.

Parlando a Wrap, la Gillan rivela che lei sarebbe assolutamente disponibile a fare un'ulteriore apparizione all'interno della serie, ma ha anche ammesso di essere molto più interessata allo sviluppo futuro dello spettacolo: "Se me lo avessero chiesto, sarei tornata sul set in un lampo, ma penso di essere più entusiasta di vedere Pearl assumere il ruolo della compagna del Dottore, perché lei è veramente incredibile", dice la Gillan riferendosi a Pearl Mackie, l'attrice che entrerà a far parte della serie al fianco di Peter Capaldi come Bill nella decima stagione del Doctor Who.

La Gillan, come saprete, è piuttosto occupata in questo periodo. L'attrice, infatti, riprenderà il ruolo di Nebula in Guardiani della Galassia Vol. 2 ed è confermata per ricoprire il personaggio anche in Avengers: Infinity War.

L'attrice sta anche lavorando alla scrittura e al ruolo da protagonista del suo film d'esordio alla regia, dal titolo Tupperware Party, che la rivedrà al fianco di Lee Pace. Considerato tutto questi questi impegni, è comprensibile che non abbia molto tempo da dedicare al Signore del Tempo.