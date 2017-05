Doctor Who 10: Michelle Gomez annuncia l'addio alla serie

Brutte notizie per i fan di, il popolare show della BBC ideato da Sydney Newman, C.E. Webber e Donald Wilson., infatti, parlando con Digital Spy, ha confermato l’addio alla serie dopo la decima stagione.

L’attrice, quindi, non tornerà a vestire i panni di Missy. “Gli autori stanno scrivendo delle cose magnifiche per il mio personaggio, ma una voce nella mia testa mi dice che è meglio non proseguire. Probabilmente mi sto facendo del male da sola, e tra un anno me ne pentirò, ma non so come mi sentirei ad essere il Maestro per un dottore che non fa parte della stessa era di Peter Capaldi” ha affermato.

Ricordiamo che anche Peter Capaldi, che interpreta il protagonista, darà l’addio alla serie quest’anno, con l’episodio speciale che andrà in onda a Natale. Altri cambiamenti includono anche l’addio di Steven Moffat, lo showrunner che lascerà il suo ruolo a Chris Chibnall.

Sull’undicesima stagione, però, almeno al momento ancora non è emersa alcuna indicazione.