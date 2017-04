Doctor Who 10: nuovo trailer ufficiale dell'ultima stagione con Peter Capaldi

La BBC One ha rilasciato online un nuovo, entusiasmante trailer ufficiale per l'attesissima decima stagione di, ultima che vedrànei panni del Dodicesimo Dottore.

Curata sempre da Steven Moffat, che lascerà il ruolo da showrunner dopo l'episodio di natale del 2017, la decima stagione della serie tv più longeva della storia vedrà anche l'arrivo della nuova companion Bill (Pearl Mackie), prima viaggiatrice ospite del T.A.R.D.I.S apertamente gay e sostituta dell'impareggiabile e amatissima Clara (Jenna Coleman). Insieme a lei e Capaldi viaggerà anche Matt Lucas, ben ritrovato nei panni di Nardole.



La premiere della nuova stagione di Doctor Who andrà in onda sulla BBC One il prossimo 15 aprile, scritta da Moffat e diretta da Lawrence Gough.