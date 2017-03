Doctor Who 10: online il secondo trailer e un nuovo video della stagione!

Come tutti i fan della serie sicuramente sapranno, tra poco più di un mese potremo assistere ai nuovi episodi della prossima e decima stagione della serie fantascientificae il networkha da poco diffuso in rete il secondo trailer ufficiale e un nuovo video che ci presentano il capitolo. I filmati sono disponibili dopo il salto.

Il trailer promette l'arrivo di tantissimi nuovi momenti emozionanti e intrisi dell'immancabile umorismo della serie. Questa sarà la prima avventura della nuova aiutante del Dottore, Bill Potts,che porterà il volto dell'attrice britannica Pearl Mackie. Lei sarà quel genere di persona che trova la maggior parte delle cose "assolutamente brillanti". Il Dottore sembra essere intenso e concentrato nel trailer di questo prossimo capitolo e Missy si ripresenta piuttosto spesso nel filmato, quindi potrebbe essere che in questa stagione il personaggio sarà molto presente.

Nel nuovo video, inoltre, molti membri del cast e della troup di Doctor Who - tra cui lo showrunner Steven Moffat - parlano delle sfide di lanciare un nuovo compagno per il Dottore. La clip dietro le quinte viene da 'Becoming the Companion', un bonus che verrà proiettato in occasione dell'uscita cinematografica della premiere della stagione 10. Nel video, Moffat ribadisce: "Lanciare un nuovo compagno è difficile come presentare un nuovo Dottore.".

Doctor Who tornerà sui piccoli schermi inglesi e americani con la sua decima stagione a partire da sabato 15 aprile.