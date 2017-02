Doctor Who: sempre più fan scommettono su Tilda Swinton come prossimo Dottore

Le speculazioni circa l'identità del prossimo Dottore nella classica serie britannica di fantascienzacontinuano a farsi sempre più numerose, dal momento che l'attuale stellaha annunciato ufficialmente che lascerà lo show dopo la stagione 10. Ora, l'ipotesi che sarà una donna a ricoprire il ruolo è sempre più concreta.

Le probabilità su chi andrà a ricoprire l'ambito ruolo provengono dal sito di scommesse inglese Bookie Ladbrokes, che ha rivelato che la stella di Dottor Strange, Tilda Swinton è attualmente in testa alla lista delle candidate per indossare i panni dell'iconico personaggio, con 7/2 di probabilità. Il capofila precedente, ovvero Ben Whishaw, ora è ridotto a 10/1 di probabilità, in un elenco che comprende i primi 10 candidati per il ruolo. Kris Marshall è la scelta numero 2 nella lista, con Olivia Coleman al terzo posto, a 5/1. Hayley Atwell e Frances De La Tour non appaiono nella classifica Ladbrokes.

Le probabilità si sono lentamente spostate verso un Dottore di sesso femminilee ora si possono piazzare scommesse con la probabilità di 5/4 che il prossimo Dottore passerà alla storia come la prima donna nel ruolo.

Jessica Bridges di Ladbrokes ha affermato: "Gli scommettitori stanno diventando sempre più convinti che il prossimo Dottore sarà di sesso femminile, e il dito è attualmente rivolto verso la Swinton.". Ladbrokes comprendeva anche quote per Idris Elba e Gwendoline Christie, che ora sono scesi 20/1 di probabilità.