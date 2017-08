Doctor Who: anche David Tennant difende Jodie Whittaker

Nelle ultime settimane si è discusso moltissimo sulla prossima protagonista di: per la prima volta nella serie il ruolo del Dottore sarà interpretato da una donna,. Dopo le difese da parte di vecchi attori e dalla produzione, arriva anche il commento di

Tennant, come i fan sapranno, ha vestito i panni del Decimo Dottore e ha detto, in una recente intervista, di avere aspettative molto positive per Jodie Whittaker, che sarà invece il Tredicesimo protagonista di Doctor Who.

"Ogni volta che il Dottore cambia, c'è sempre una spaccatura perché è un personaggio che le persone amano. Gli spettatori sono molto affezionati ai Dottori che hanno conosciiuto. Sapete, certo, che Jodie sarà di un "genere" differente rispetto a ciò che è venuto prima, ma sarà irrilevante nel momento in cui reciterà la sua parte. Si trattava di scegliere l'interprete giusto al momento giusto, ed è Jodie, senza alcun dubbio".

Noi siamo curiosi di vedere Jodie Whittaker in Doctor Who, e voi?